“Notturno” di Rosi è il film italiano candidato agli Oscar 2021

E’ “Notturno” di Gianfranco Rosi la pellicola italiana candidata alla corsa per l’Oscar per il Miglior film straniero. Lo ha deciso la commissione di selezione istituita presso l’Anica, su richiesta dell’Academy Awards, che si è riunita oggi. L’annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto per il 15 marzo 2021.

“Notturno” è un film documentario del 2020. Il film è stato presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Girato nel corso di tre anni sui confini fra Siria, Iraq, Kurdistan, Libano, Notturno mette a fuoco, da diverse prospettive, buio e luci della vita quotidiana degli abitanti della martoriata regione del Medio Oriente, fra la riconquista di Mosul e Raqqa, strappate all’ISIS nell’estate-autunno 2017, l’offensiva turca contro il Rojava curdo-siriano nell’autunno 2019 e l’assassinio del generale iraniano Soleimani per mano statunitense a Baghdad nel gennaio 2020.

