Libri, in “Archivi d’Impresa” la cultura imprenditoriale italiana

Il volume, a cura di Eni e Fondazione Dalmine, sarà presentato a chiusura della XIX Settimana della Cultura d’Impresa

Si chiude con una presentazione editoriale molto particolare la XIX Settimana della Cultura d’Impresa: alle 17,30 di domani, venerdì 20 novembre si terrà in diretta streaming la presentazione del volume ‘Archivi d’Impresa’, realizzato a cura di Eni e Fondazione Dalmine, edito dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (Anai), costruito a partire da un convegno sul tema tenutosi un anno fa.

Lo scorso anno Eni ha organizzato a Castel Gandolfo un incontro con docenti di archivistica delle università italiane, storici d’impresa, dirigenti della Direzione generale per gli archivi e i responsabili dei principali archivi aziendali italiani. Da quell’incontro è scaturito l’interesse a fare il punto della situazione degli archivi d’impresa in Italia, raccogliendo i diversi contributi in un volume ed Eni si è offerta, insieme a Fondazione Dalmine, di sostenere i costi del volume e curarne la realizzazione, promuovendo la valorizzazione degli archivi e in generale della cultura d’impresa. A questa operazione hanno aderito 37 autori, figure di maggior spicco sia in ambito universitario sia in quello del Ministero dei Beni culturali, oltre ai più importanti archivi d’impresa italiani. (AdnKronos)

