Ingroia condannato a un anno e dieci mesi per peculato

Facebook



Shares

Antonio Ingroia, ex procuratore aggiunto di Palermo, è stato condannato per peculato dal gup di Palermo a un anno e dieci mesi di carcere, pena sospesa. L’ex magistrato e oggi avvocato è stato invece assolto da uno dei due capi di imputazione. La Procura aveva chiesto la condanna a 4 anni di reclusione. La vicenda nasce da una segnalazione della Corte dei conti che fa riferimento al periodo in cui Ingroia era a capo della società Sicilia e-Servizi. (AdnKronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...