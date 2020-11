“Il Covid? Viene dall’Italia”, il New York Post e l”idea’ di Pechino

Facebook



Il Covid 19? Magari viene dall’Italia. Il New York Post, con il consueto stile aggressivo, cavalca la notizia relativa allo studio che ipotizza la presenza del coronavirus in Italia già a settembre 2019. Il lavoro condotto dall’Istituto nazionale tumori (Int) di Milano, in collaborazione con l’università degli Studi del capoluogo lombardo, l’università di Siena e VisMederi srl suscita attenzione dei media di diversi paesi. E spingono il New York Post, sulla base di un articolo del britannico Times, ad affermare -come recita un titolo online- “La Cina suggerisce che l’Italia potrebbe essere il luogo di nascita della pandemia Covid-19”.

“La Cina sta usando un nuovo studio… per sollevare dubbi sulla convinzione che la nazione asiatica sia stata il luogo di nascita della pandemia. A Pechino, funzionari stanno dando risalto ad un nuovo studio. Questo suggerisce che il contagio possa aver avuto origine nella nazione europea (l’Italia, ndr) a settembre, tre mesi prima che venisse confermata la diffusione nella città di Wuhan, a lungo ritenuta l’epicentro”, si legge. Secondo il New York Post, la Cina in passato ha ‘candidato’ la Spagna al ruolo di focolaio originale e ha acceso i riflettori anche sull’esercito statunitense, sospettato di aver portato il virus a Wuhan ad ottobre 2019 durante i Giochi mondiali militari. Ora, secondo il Post, tocca all’Italia. Il Times, d’altra parte, ha dato spazio alle parole di Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri: “Ancora una volta questo dimostra che tracciare l’origine del virus è una complessa questione scientifica che dovrebbe essere lasciata agli scienziati. E’ un processo fluido che può coinvolgere numerosi Paesi”. (AdnKronos)

