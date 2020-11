Fdi: ”Senza dimissioni Morra via da Commissione Antimafia”

Facebook



“Fratelli d’Italia ha deciso che non parteciperà più ad alcuna riunione della Commissione parlamentare Antimafia per protestare contro le mancate dimissioni del presidente Morra. Riteniamo che le sue vergognose e inqualificabili dichiarazioni verso la compianta Jole Santelli e verso tutti i cittadini calabresi non possano essere derubricate a boutade o fraintendimento. Per questa ragione torniamo a chiedere le immediate dimissioni di Morra e, fino a quando non ci saranno, Fdi rimarrà fuori dalla commissione”. Lo annunciano i componenti dell’organismo parlamentare di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Wanda Ferro e Luca Ciriani. (AdnKronos)

Nella foto, Wanda Ferro

