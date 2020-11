Egitto, udienza Zaki rinviata al 21 novembre

Facebook



E’ stata rinviata al 21 novembre l’udienza, prevista oggi al Cairo, del processo a carico di , lo studente e attivista egiziano dell’Università di Bologna arrestato al suo ritorno in Egitto nel febbraio scorso. Lo ha riferito su Twitter l’Egyptian Initiative for Personal Rights, ong egiziana che segue da vicino il caso di Zaki, secondo la quale il motivo del rinvio sarebbero motivi di “sicurezza”. L’udienza che doveva tenersi oggi era già un rinvio , l’udienza era infatti ”fissata il 26 ottobre” e “non ebbe luogo per l’impossibilità di trasferire Patrick dal carcere di Tora al luogo dell’udienza”. (AdnKronos)

