Danza: al via “Clash”, appuntamento con la giovane creatività contemporanea

Facebook



Shares

Si svolgerà dall’8 al 13 dicembre “Clash! International Festival – The Hybrid in Dance Models, between Classic and Contemporary”, sei eventi interamente dedicati alla danza trasmessi ogni giorno, sul sito clashproject.eu.

Performance video e incontri animeranno il programma online ideato e realizzato dalle sei compagnie europee coinvolte nel progetto, 420People, la Companhia de Dança de Almada, Derida Dance Center/Art Link Foundation, il Polish Dance Theatre, promosso dal Balletto di Roma e cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

Mi piace: Mi piace Caricamento...