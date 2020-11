Covid Sicilia, stretta a Messina: scuole chiuse

Facebook



L’ordinanza anti ‘babbiu’ (scherzo, ndr). Così il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha definito il provvedimento che entrerà in vigore oggi e che prevede, tra le altre cose, la chiusura delle scuole sino al prossimo venerdì e lo stop alle attività economiche dalle 19, consentendo la consegna a domicilio sino alle 24. “Non è un mestiere facile quello del sindaco – dice il primo cittadino – soprattutto quando devi prendere decisioni per sopperire alle omissioni e disfunzioni di altre istituzioni e che causeranno, comunque, malcontento in una parte della comunità”.

“Ho cercato un punto di equilibrio mettendo in primo piano la tutela della salute – precisa De Luca -. Comprendo i disagi e stiamo cercando di alleviare le conseguenze di certe inderogabili decisioni”. L’ordinanza consente le attività scolastiche in presenza agli studenti speciali e prevede anche il divieto di stazionamento nelle piazze e nelle strade a qualunque ora. (AdnKronos)

Nella foto, il sindaco di Messina, Cateno De Luca

