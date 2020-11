Covid, positivi 19 sanitari Pronto soccorso Civico Palermo

Facebook



Salgono a 19 i casi di Covid-19 tra i medici e gli infermieri dell’ospedale Civico di Palermo. Un focolaio è stato scoperto al pronto soccorso del nosocomio, dove sino a stamattina, denuncia il sindacato dei medici ospedalieri Cimo, c’erano circa 40 pazienti. Tra di loro anche uno dei 19 sanitari risultato positivo ricoverato con un’insufficienza respiratoria. “Se esistessero davvero i posti letto annunciati sulla stampa – dice all’Adnkronos Angelo Collodoro, vice segretario regionale Cimo -, allora questi pazienti, tutti in ventilazione, sarebbero già stati trasferiti. Siamo davanti all’ennesima finzione della politica”.

La loro presenza al pronto soccorso, che “non è un reparto attrezzato”, di così tanti casi positivi fa sì che “gli operatori lavorino in un’area perennemente infetta”. “Qualche giorno fa – racconta ancora Collodoro – è andato in tilt il sistema che eroga l’ossigeno perché l’area di emergenza non è strutturata per accogliere così tante persone collegate alle macchine. Se il meccanismo dovesse andare in blocco si rischierebbe una strage”. Allo stesso modo per il vice segretario regionale del Cimo “se i posti di terapia intensiva e sub-intensiva annunciati dovessero rimanere virtuali presto ci si troverà a scegliere chi salvare e chi no. Siamo davanti a un disastro organizzato”. (AdnKronos)

