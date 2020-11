Facebook



Shares

Conoravirus Italia, più che alto il numero di decessi, 630, registrati nelle ultime 24 ore. Sono 32.961 i nuovi casi di contagio, secondo i dati resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute.

ANCHE IN SICILIA è alta la curva dei contagi per il Covid: o dati delle ultime 24 ore riportano 1.487 nuovi positivi e contemporaneamente si registrano altre 27 nuove vittime per un totale di 762 morti dall’inizio della pandemia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...