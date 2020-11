Covid, Italia divisa in tre aree, Sicilia zona “arancione”

Facebook



“Abbiamo distinto la penisola in 3 aree: gialla, arancione e rossa. Ciascuna con proprie misure restrittive. Tutte le misure entreranno in vigore venerdì, per consentire a tutti di avere il tempo congruo per disporre le proprie attività”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha illustrato nel corso di una conferenza le misure del nuovo Dpcm.

Le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm saranno in vigore a partire da dopodomani venerdì 6 novembre

Queste le “tre aree”:

Nell’area rossa rientrano Lombardia, Piemonte, Calabria,Valle D’Aosta.

Nell’area arancione, con criticità medio alta, ci sono Puglia e Sicilia.

Nell’area gialla rientrano con criticità moderata rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province di Trento e Bolzano, quest’ultime due con misure restrittive più morbide.

