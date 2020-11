Covid Italia, 37.255 nuovi casi e altri 544 morti. In Sicilia 23 decessi

Facebook



Sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo il bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 544 morti, che portano il totale a 44.683 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

IN SICILIA Sono stati 1729 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 23 e il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è arrivato a quota 860. Cresce ancora il numero delle persone che hanno bisogno del ricovero in terapia intensiva: 215. Ricoverati in ospedale 1677 pazienti.

