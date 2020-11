Confcommercio Catania: al via la campagna “Comprosottocasa”

Facebook



Anche Confcommercio Catania aderisce alla campagna nazionale “Compro sottocasa perché mi sento a casa” finalizzata a sostenere, soprattutto in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone. I principi alla base dell’iniziativa sono quelli della sostenibilità e della solidarietà.

“Oltre a dare un messaggio di speranza e serenità per le festività natalizie – afferma Pietro Agen, presidente di Confcommercio Catania – acquistando nei negozi sotto casa, non si aiuta soltanto un imprenditore e una famiglia che sta cercando di resistere tra mille difficoltà, ma si sostiene un territorio che rischia di spegnersi come le vetrine dei nostri negozi”.

