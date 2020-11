Campania e Toscana zona rossa da domenica

Facebook



Campania e Toscana in zona rossa. Lo stabilisce l’ordinanza che il ministro della Salute, Roberto Speranza, si appresta a firmare e che entrerà in vigore domenica. Passano in area arancione Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Lo affermano fonti del ministero della Salute.

“La Campania è zona rossa. Me lo ha detto Speranza”. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un video su Facebook. “Avevo appena firmato l’ordinanza della quale tanto si è parlato in questi giorni e sulla quale abbiamo tanto lavorato con i miei assessori e i miei uffici. Prima di pubblicarla ho voluto chiamare personalmente il ministro Speranza e il ministro mi ha poc’anzi notiziato che la Campania è zona rossa”, aggiunge. “Ora chiedo al Governo, come ho fatto al presidente del Consiglio con una lettera indirizzata qualche giorno fa, ristori economici immediati. La città non può pagare sulla propria pelle una zona rossa che, con un lavoro diverso sul piano sanitario nei mesi successivi al lockdown, poteva essere evitata”, aggiunge de Magistris. (AdnKronos)

