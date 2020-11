Cade divieto: domani negozi aperti dopo le 14

Facebook



Da domani, domenica 8 novembre, le attività commerciali in un primo momento chiuse ai sensi del Dpcm, potranno riaprire in Sicilia. A comunicarlo l’assessore alle Attività Produttive, Mimmo Turano con questa nota:

“Alla luce dell’ultimo Dpcm con il presidente Musumeci abbiamo concordato che da domani decadrà la chiusura obbligatoria di tutte le attività commerciali oltre le ore 14 della domenica”.

Alla base della decisione il fatto che per le regioni in fascia arancione il Dpcm impone la chiusura delle attività commerciali nei giorni festivi e prefestivi solamente se poste all’interno di centri commerciali, mentre nulla dispone per tutte le altre.

