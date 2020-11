Bts trionfatori agli Mtv Emas, premiato anche Diodato

Facebook



Bts trionfatori dell’edizione 2020 degli Mtv Emas con quattro premi e Italia in prima fila grazie a Diodato vincitore del Best Italian Act, dove era in nomination con Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random. “Best Song,” “Best Group,” “Best Virtual Live” e “Biggest Fans” i quattro riconoscimenti incassati dalla boyband coreana. Karol G ha vinto nella nuova categoria “Best Latin” e “Best Collaboration” per “Tusa” featuring Nicki Minaj; Lady Gaga ha vinto per “Best Artist” e DJ Khaled per “Best Video”. Yungblud ha vinto il suo primo award degli Ema come “Best Push,” mentre le Little Mix, presentatrici e performer della serata, hanno vinto il premio per “Best Pop.” Tra gli altri vincitori: Cardi B si è aggiudicata “Best Hip-Hop,” Coldplay “Best Rock,” Hayley Williams “Best Alternative”.

Le Little Mix hanno condotto lo show da Londra offrendo una performance unica di “Sweet Melody,” in abiti di seta bianca e insieme ad una squadra di ballerini e contorsionisti. In linea con l’atmosfera high-tech di quest’anno, in cui tutto è avvenuto in uno spazio ipertecnologico e virtuale, il gruppo pop femminile ha inserito nell’esibizione la realtà aumentata e sono apparse in una piramide ispirata agli Inca ma con un tocco moderno.

Lo show è poi entrato nel vivo con Alicia Keys che ha offerto degli spettacolari vocalizzi sul suo brano “Love Looks Better”. L’esibizione ha visto l’artista e il suo pianoforte per le strade di una Los Angeles notturna, inizialmente indossando una maschera che le copriva tutto il volto. L’artista vincitore di molti premi,Sam Smith ha offerto la sua interpretazione di “Diamonds,” terminando con un messaggio a favore dell’uguaglianza. DaBaby ha aperto con un suo medley e un messaggio su brutalità della polizia e giustizia razziale negli Usa.

Lewis Hamilton ha presentato il premio per “Video for Good” vinto da H.E.R. per “I Can’t Breathe”, dopo aver sottolineato come la musica rimanga una potente forza unificatrice che offre speranza, solidarietà e conforto durante questo anno estremamente impegnativo. La rapper e cantante multiplatino Doja Cat, che si è aggiudicata il premio per “Best New”, ha aperto lo show sgusciando fuori da un televisore per arrivare su un palco di erba e margherite dove ha proposto una performance dal sapore rock della sua hit “Say So”.

Introdotto da Dave Grohl, il vincitore del “Best Push” Yungblud ha cantato un medley di “Cotton Candy” e “Strawberry Lipstick” dal Roundhouse, storico locale londinese. Il cantante, compositore e multi strumentista inglese ha offerto una esibizione in classico stile Mtv. Zara Larsson, vincitrice del Best Nordic Atc, si è esibita nel suo brano “Wow”. Jack Harlow ha cantato ‘What’s Poppin’ finendo l’esibizione con un saluto all’Europa. L’esibizione di Tate McCrae di “you broke me first” è stata coreografata con ballerine, vocalist e una cascata di luci.

David Guetta, che si è aggiudicato il “Best Electronic,” si è esibito per la prima volta live con Raye in “Let’s Love”, nella piscina dell’ungherese Széchenyi Bath. In qualità di Corrispondente Speciale, la super modella ungherese Barbara Palvin ha accompagnato i fan in un tour dell’Ungheria esplorandone i luoghi, l’architettura e le attrazioni da non perdere di quello che, come annunciato nel pre show, sarà il paese ospitante degli Mtv Emas 2021.

DJ Khaled, che ha ricevuto il “Best Video” per la sua hit “Popstar” featuring Drake e con Justin Bieber, ha introdotto due spettacolari esibizioni realizzate a Miami. Il vincitore del “Best Latin” e di “Best Collaboration” Karol G ha portato i fan nella zona industriale della città con la performance di “Bichota” insieme a motociclisti stuntmen e con le classiche auto vintage degli anni 60. L’artista globale latino Maluma si è esibito per la sua prima volta agli Ema in un set molto intimo con atmosfera influenzata dal suo album “Papi Juancho.” Maluma ha offerto la sua hit internazionale “DjaDja” con la superstar francese Aya Nakamura; è stata la prima volta per entrambi, dopo di chè Maluma ha continuato con la sua hit globale “Hawai” terminando su un balcone con una spettacolare vista sulla città.

Nello show sono apparsi in qualità di presentatori Anitta, Anne-Marie, Madison Beer, Lewis Hamilton, Winnie Harlow, Aya Nakamura, Rita Ora, Roman Reigns, Bebe Rexha, e Big Sean. C’è stato, inoltre, un tributo agli artisti che sono scomparsi nel 2020 e alla leggenda rock Eddie Van Halen con un montaggio con contributi di Tom Morello, St. Vincent e Taylor Hawkins. Per il terzo anno è stato assegnato l’Mtv Ema Generation Change Award, quest’anno dato a cinque donne coraggiose in virtù del loro importante impegno nella lotta per la giustizia razziale e sociale in tutto il mondo. Un importante riconoscimento a giovani attiviste che stanno portando il cambiamento. Le vincitrici sono: la giornalista Luiza Brasil (Brasile), la giornalista investigativa e regista di documentari Kiki Mordi (Nigeria), la militante per la giustizia razziale Temi Mwale (UK), la fotografa Catherhea Potjanaporn (Malesia) e la scrittrice e consulente media Raquel Willis (US). Ognuna ha ricevuto un premio appositamente creato e personalizzato da Azarra, artista inglese che a Londra ha supportato il movimento Black Lives Matter. (AdnKronos)

