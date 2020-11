Bollettino Covid Italia: 34.767 contagi e altri 692 morti, in Sicilia 43 vittime

Facebook



Sono 34.767 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo i dati diffusi nel bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 692 morti.

Nelle ultime 24 ore IN SICILIA sono stati registrati 1838 nuovi casi e ancora altre 43 vittime. Il numero dei ricoveri in rianimazione resta stabile: 242. I pazienti ricoverati: sono 1810, in isolamento domiciliare 34.431 persone.

E’ Catania la provincia che registra più nuovi contagi: 625. Seguono Palermo con 583, Messina con 145, Siracusa con 126, Agrigento con 107, Trapani con 71, Caltanissetta con 70, Ragusa con 56, Enna con 55.

