Bollettino Covid: in Italia numero nuovi contagi alto (35.036), altri 580 decessi, in Sicilia 32 vittime

Sono 35.098 i nuovi casi di coronavirus in Italia resi noti oggi, secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 580 morti.

In Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati 1201 nuovi casi di covid e 32 vittime.

Crescono (+7) i ricoverati in terapia intensiva e ad oggi sono 195 e di 45 i ricoverati in ospedale, ora giunti a quota 1348. In isolamento ci sono 21289 persone. 735 il numero complessivo dei decessi.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 197 a Palermo, 308 a Catania, 22 a Ragusa, 102 a Messina, 84 a Trapani, 68 a Siracusa, 260 ad Agrigento, 102 a Caltanissetta e 58 a Enna.

