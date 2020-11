Austria in lockdown fino al 6 dicembre

Facebook



Shares

Austria di nuovo in lockdown per contrastare l’epidemia di Covid. Le misure restrittive introdotte dal governo austriaco entreranno in vigore martedì e rimarranno in vigore fino al 6 dicembre. “Un secondo lockdown è l’unico strumento che funziona” per abbassare la curva dei contagi ed evitare un collasso del sistema sanitario, ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz aggiungendo che la misura è “l’unico modo che abbiamo per salvare il Natale”, aprendo così un margine di speranza sulla possibilità che le misure possano essere allentate alla fine di dicembre.

I negozi saranno chiusi, esclusi gli alimentari e le farmacie, ci sarà il coprifuoco e le scuole funzioneranno con la didattica a distanza. Gli incontri saranno limitati a due persone che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, secondo quanto anticipa l’agenzia di stampa tedesca ‘Dpa’. Si potrà uscire di casa solo per recarsi al lavoro, per fare la spesa o per andare a trovare famigliari. Ieri sono stati registrati 9.600 nuovi casi. (AdnKronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...