Totò Cuffaro fa rinascere la Democrazia Cristiana

Torna Toto’ Cuffaro e con lui rinasce la balena bianca. L’ex presidente della Regione Siciliana, democristiano doc da sempre, dopo gli anni trascorsi in partiti che ne hanno raccolto l’eredita’ con sigle differenti e sfumature altrettanto diverse, rilancia la Democrazia Cristiana. E lo fa alla maniera 2.0.: sui social. Attraverso il suo profilo Facebook, Cuffaro ha lanciato il progetto di una Dc siciliana, dicendosi da subito il promotore dell’esperimento che al momento – per quanto e’ dato sapere – muove i primi passi su internet. “E’ stata creata – annuncia infatti in un post – la pagina ufficiale della Democrazia Cristiana di Sicilia. Io sono il primo ad avere messo il like. Se volete fatelo anche voi insieme a me”. La pagina in pochissimi minuti ha ottenuto centinaia di like, cosi’ come il suo post che ha ricevuto numerosi commenti, perlopiu’ di nostalgici democristiani e suoi personali fan.

