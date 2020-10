Operazione antidroga dei Carabinieri nell’hinterland di Catania: 11 arresti

Facebook



I Carabinieri di Acireale, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno eseguito 11 misure cautelari, di persone accusate, a vario titolo e in concorso tra loro, di “spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, “furto aggravato”, “ricettazione” e “detenzione illegale di armi”. Il provvedimento trae origine da un’indagine, avviata nel giugno 2019, a seguito di una segnalazione giunta sul 112 NUE, con la quale l’interlocutore anonimo forniva notizie riguardo un’attività di spaccio nel Comune di Aci Sant’Antonio e segnalava la presenza di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente all’interno di un garage. I carabinieri, per verificare quanto acquisito telefonicamente, effettuarono delle perquisizioni personali e domiciliari, rinvenendo una rilevante quantità di marijuana, già suddivisa in dosi pronte alla vendita, occultata sotto alcuni bidoni.

I successivi approfondimenti investigativi hanno tempestivamente consentito di ricostruire la rete e il sistema di gestione delle ‘piazze di spaccio’, le modalità di approvvigionamento e la cessione degli stupefacenti (cocaina e marijuana), nei Comuni di Aci Sant’Antonio, San Giovanni La Punta e Pedara. L’indagine ha censito non solo una sostenuta attività di compravendita di stupefacenti, ma anche la commissione di delitti contro il patrimonio. Gli indagati, al fine di ottenerne l’illecito profitto economico per il mantenimento delle loro famiglie, predisponevano incontri nelle proprie abitazioni finalizzati alla cessione di droga e organizzavano furti di carburante, consumati in danno di ditte operanti in diversi settori. Sebbene l’indagine non abbia consentito di acclarare una vera e propria struttura associativa, ha permesso di definire, nell’ambito del sodalizio criminale, la personalità, le posizioni e i ruoli di 18 soggetti, i quali evidenziano profili orientati a: indifferenza alla repressione dello Stato, incuranza del rispetto delle leggi, pericolosità sociale diretta all’organizzazione e alla serialità criminale. (C.O.)

