Morto lo storico sindacalista catanese Nino Parisi

E’ morto stamane a Catania all’età di 87 anni lo storico sindacalista Nino Parisi. Lo ha reso noto l’UGL. “Successore del primo responsabile provinciale del sindacato tradizionalmente vicino alla destra, allora denominato Cisnal, onorevole Gaetano La Terza, Parisi è stato per oltre quarant’anni alla guida della sigla prima di cedere il passo nel 2006 a Carmelo Mazzeo. Fu anche consigliere comunale del Comune di Catania in più consiliature sotto le insegne del Movimento sociale italiano. A Nino Parisi sono legate particolarmente le numerose svolte del sindacato a livello nazionale come il passaggio dalla Cisnal alla Ugl e l’elezione di Renata Polverini, prima donna a capo del sindacato, di cui è stato fautore. Parisi è stato anche per diversi anni vice segretario generale nazionale e segretario regionale per la Sicilia della Ugl, nonché presidente del patronato Enas dal 1999 al 2009. “Con la scomparsa di Nino Parisi – ricorda l’attuale segretario territoriale Giovanni Musumeci – va via un simbolo della nostra unione territoriale e l’anima della Ugl italiana, oltre ad un personaggio che ha scritto un pezzo di storia della nostra città”.

Il Segretario regionale FAST/CONFSAL SICILIA, Giovanni Lo Schiavo, così lo ricorda:”Nino Parisi, è stato per me un padre e un grande maestro di vita. Un faro sindacale con il quale ho condiviso un lungo periodo di battaglie sindacali prima in CISNAL e poi in UGL. Un uomo di altri tempi, una persona che difendeva sempre e comunque i più deboli. Il sindacalismo catanese perde un uomo di sani principi che con assoluta intelligenza e lungimiranza, riusciva sempre a coniugare l’interesse dei lavoratori con quello della controparte datoriale.

Chi come me ha avuto la possibilità e la fortuna di averne a che fare, sa della sua integrità morale ed onestà intellettuale. Insostituibile nella sua storica attività sindacale. Gli sarò per sempre grato per quello che mi ha dato come insegnamento sindacale.

La nostra Organizzazione Sindacale, si unisce al dolore della figlia Paola e dell’intera famiglia Parisi”.

