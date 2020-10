Litigano per una donna: 26 enne ucciso a Camporeale

Facebook



Dramma nella tarda serata di giovedì 15 ottobre a Camporeale, in provincia di Palermo. Un 26 enne, Benedetto Ferrara (foto), è stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco in piazza Marconi, nei pressi della Chiesa Madre, da Michele Mulè, 28 anni, che al termine di una lite per una donna “contesa” gli ha esploso contro diversi colpi di pistola uccidendolo. Pare che l’epilogo sia arrivato dopo che la vittima avrebbe per primo ferito l’assassino.

Poco dopo Mulè si è costituito, confessando l’omicidio, ai Carabinieri della Compagnia di Partinico che hanno così proceduto all’arresto.

