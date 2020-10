Incidente in autostrada, un morto e due feriti tra Catenanuova e Gerbini

Facebook



Un tragico incidente nel tardo pomeriggio sull’autostrada A19 in direzione Catania tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini. Si registra una lunga coda.

L’incidente si è verificato tra due mezzi, una Porsche Cayenne ferma, forse per un guasto, al Km 167,500 lungo la corsia d’emergenza e un furgone che gli sarebbe piombato addosso. Pesante il bilancio: un morto (sembra l’autista dell’auto investita) e due persone ferite di cui un 25 enne in gravi condizioni trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Immagine di repertorio

