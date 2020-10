In un incidente stradale perde la vita una giovane di Partanna

Facebook



Incidente mortale ieri sera sulla statale Castelvetrano-Marinella di Selinunte: per cause ancora non accertate, una ragazza ha perduto il controllo dell’auto e si è schiantata, dopo essersi ribaltati, nella campagna. La giovane è Francesca Cuttone di 27 anni, figlia dell’ex sindaco di Partanna.

Francesca Cuttone tornava a casa da Castelvetrano, dove lavorava come contabile in uno studio di consulenza.

Sul luogo dell’incidente, su disposizione della Procura di Marsala, si è recato il medico legale Antonino Margiotta.

