Sono 5.901 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 41 decessi, che portano il totale a 36.246 dall’inizio dell’emergenza.

In Sicilia 334 nuovi contagiati e due morti. 470 le persone ricoverate in ospedale delle quali 44 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.407, mentre le persone attualmente contagiate sono 4.708.

