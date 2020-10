Covid, in Italia 5.724 nuovi casi e 29 morti

Facebook



Sono 5.724 i nuovi casi di Coronavirus e 29 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. In Lombardia si registra l’incremento più alto con 1.140 nuovi positivi. Nessuna Regione a zero contagi nelle ultime 24 ore.

In Sicilia 285 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, ad oggi 422 persone in strutture ospedaliere, due nuove vittime il bilancio complessivo dei morti dall’inizio dell’epidemia è sale a 335.

