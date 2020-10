Covid, boom nuovi casi: oltre 3600, 36061 vittime dall’inizio dell’emergenza

Facebook



Sono 3678 i nuovi casi di coronavirus in Italia, come rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 31 morti, che portano il totale a 36061 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti oltre 125mila tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 337, con un incremento di 18 unità. Nessuna regione è a zero contagi da ieri: il primato quotidiano spetta alla Campania (+544).

In Sicilia quattro nuove vittime, i nuovi casi positivi, rilevati nelle ultime 24 ore, sono 213, salgono a 3.549 gli attuali positivi, 405 i ricoverati in ospedale, 30 in terapia intensiva, 375 i ricoveri in regime ordinario; 3.144 i pazienti in regime isolamento domiciliare.

