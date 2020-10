Cimitero di Catania Acquicella: si commemora per lettera del cognome

Facebook



In occasione della commemorazione dei defunti con il prevedibile afflusso di cittadini al Cimitero di via Acquicella l’Amministrazione Comunale ha messo in atto azioni finalizzate a garantire la sicurezza, nell’ottica della emergenza sanitaria per il COVID-19. Per questa ragione il vicesindaco Roberto Bonaccorsi, nella qualità di sindaco, ha emanato un’ordinanza disponendo misure organizzative finalizzate a evitare assembramento di visitatori. In primo luogo, limitando gli ingressi veicolari al Cimitero di via Acquicella nelle giornate 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre 2020, così da aumentare le giornate dedicate alle visite ai defunti. A questo fine sono sospesi tutti i permessi per l’ingresso veicolare e le eccezioni nell’Area Pedonale del cimitero di via Acquicella, ad esclusione:

• dalle ore 12,00 e fino alla chiusura, dei veicoli adibiti al trasporto degli invalidi con a bordo esclusivamente l’invalido, se possessore di patente speciale o nel caso di non guidatore con un solo accompagnatore (guidatore);

• dalle ore 12,00 e fino alla chiusura dei mezzi per accompagnare malati non in grado di deambulare;

• dei mezzi destinati alle attività cimiteriali con accesso attraverso l’ingresso sud (parcheggio di via Madonna del Divino Amore);

Inoltre, al fine di regolamentare gli ingressi dei visitatori, limitando gli assembramenti, il Comune invita la cittadinanza, nei limiti del possibile, a effettuare le visite secondo uno schema che prevede gli ingressi all’area cimiteriale, contingentati per lettera iniziale del cognome del visitatore con grado di parentela più prossimo al defunto a cui fa visita:

Venerdì 30 ottobre 2020 TUTTE LE LETTERE

Sabato 31ottobre 2020 A – B – C – D – E – F

Domenica 01 novembre 2020 G – H – I – J – K – L – M – N – O – P

Lunedi 02 novembre 2020 Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Il Cimitero rimarrà aperto ogni giorno dalle ore 7,00 alle 17,00.

Le confraternite, a seguito di accordi con il Comune, rimarranno aperte da venerdì a lunedì, continuativamente dalle ore 8,00 alle 17,00, con ingresso numericamente contingentato nelle cappelle cimiteriali.

Tutta la zona del Cimitero di via Acquicella nei quattro giorni da venerdì a lunedì sarà presidiata da agenti della polizia municipale e da personale della protezione civile comunale.

