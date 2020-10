Catania: operazione della Polizia contro favoreggiamento immigrazione clandestina

Facebook



Operazione della Polizia di Catania, chiamata “Tudo incluido”, anti-corruzione e contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dalla transnazionalità e dal fine del profitto, corruzione, falso in atto pubblico. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile, coordinate dalla Procura Distrettuale, hanno consentito di ricostruire l’esistenza di un comitato d’affari, a carattere transnazionale, operativo nel settore della compra-vendita della cittadinanza italiana attraverso il sistema del “iure sanguinis” in favore di brasiliani, con la compiacenza di impiegati infedeli del Comune di Catania. (C. O.)

