Il pm di Catania Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l’archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato per Matteo Salvini. E’ quanto si apprende da ambienti giudiziari.

Il leader della Lega è arrivato in tribunale per la prima udienza preliminare per la vicenda della nave Gregoretti poco dopo le 9. L’ex ministro è sceso dall’auto in maniche di camicia e poi prima di entrare in tribunale ha indossato la giacca. (AdnKronos)

