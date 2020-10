Arnold Schwarzenegger operato al cuore

Facebook



“Mi sento da favola”: così Arnold Schwarzenegger ha dato notizie di sé attraverso Twitter, dopo essersi sottoposto al secondo intervento al cuore in due anni. “Grazie al team della Cleveland Clinic, ho una nuova valvola aortica che accompagna la nuova valvola polmonare del mio ultimo intervento”, ha scritto l’attore, politico e produttore cinematografico. “Mi sento meravigliosamente bene e già ho camminato per le strade di Cleveland godendomi la vista delle vostre meravigliose statue. Grazie ad ogni medico ed infermiere del mio team!”, ha aggiunto l’ex interprete di ‘Terminator’ e di ‘Atto di forza (Total Recall). Il 73enne ex governatore della California, nato in Austria, naturalizzato americano soffre di un difetto cardiaco congenito. (AdnKronos)

