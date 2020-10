Ancora proteste e scontri, da Genova a Palermo

Facebook



Non si placa l’ondata di proteste contro le misure anti-Covid. E anche stasera, come già accaduto nei giorni scorsi, si sono registrati disordini e scontri. Lancio di bottiglie, scoppio di petardi, accensione di fumogeni e cariche di alleggerimento da parte delle forze dell’ordine a Genova in piazza De Ferrari, dove alle 18 era stata organizzata una manifestazione, inizialmente pacifica, contro l’ultimo Dpcm.

Come riporta il Secolo XIX in 500 tra commercianti, studenti, partite Iva, ma anche esponenti della destra genovese e dei centri sociali, si sono radunati davanti al palazzo della Regione. La tensione è salita quando sono arrivati gli ultras di Sampdoria e Genoa. La prima parte della manifestazione si è svolta senza incidenti, con il sindaco Bucci che si è anche fermato a parlare con i manifestanti. Poi, con l’arrivo dei tifosi, attimi di tensione intorno alle 20.30. Gli ultras hanno infatti improvvisato un corteo, acceso fumogeni, lanciato un petardo verso un blindato della polizia e alcuni hanno colpito con pugni un’auto della polizia e lanciato bottiglie contro i poliziotti. “Se ci chiudi ci devi pagare”, “libertà”, alcuni degli slogan urlati. Le forze dell’ordine poco dopo hanno riportato la situazione sotto controllo.

Scontri anche nel centro di Palermo tra forze dell’ordine e manifestanti. La manifestazione pacifica organizzata ai Quatto Canti dai commercianti per dire no alle chiusure si è trasformata in uno scontro con lancio di fumogeni e bombe carte da una parte e cariche della polizia dall’altra. Due manifestanti, probabilmente legati ai centri sociali, sono stati fermati. Alcuni agenti e carabinieri sarebbero rimasti feriti negli scontri, così come un operatore di un service televisivo. Danneggiate anche panchine, fioriere e cestini posti lungo corso Vittorio Emanuele. Si è svolta invece senza incidenti la manifestazione organizzata da Forza Nuova a piazza Indipendenza, davanti alla sede della Presidenza della Regione Siciliana. Anche qui gli agenti erano schierati in tenuta anti sommossa. I manifestanti hanno chiesto un incontro al governo regionale sulle nuove restrizioni imposte dal Dpcm. (AdnKronos)

