Addio al leggendario Sean Connery

E’ morto Sean Connery. Lo ha annunciato la Bbc. L’attore scozzese aveva 90 anni.

Sean Connery era nato Fountainbridge, un sobborgo di Edimburgo, il 25 agosto del 1930. Celebre per avere interpretato il primi 007 James Bond, vinvitotr fi un Premio Oscar, tre Golden Globe e tre Premi Bafta, ha lavorato con registi di alto profilo, come ha lavorato anche con registi del calibro di Alfred Hitchcock e Sidney Lumet. E’ stato interprete dui film d’avventura tra cui Caccia a Ottobre Rosso, Highlander – L’ultimo immortale e Il nome della rosa con il quale si è aggiudicato il BAFTA al miglior attore protagonista e interpretato personaggi più complessi in pellicole drammatiche come in Scoprendo Forrester. Noto anche per l’interpretazione dell’incorruttibile poliziotto irlandese Jimmy Malone in The Untouchables – Gli intoccabili con il quale ha vinto l’Oscar al miglior attore non protagonista e un Golden Globe per il miglior attore non protagonista.

Massone, Connery ha sempre professato il proprio orgoglio di scozzese e l’amore profondo per il proprio Paese, soprattutto quando se ne è trovato al di fuori. Ha sostenuto con vigore la campagna per l’indipendenza della Scozia in occasione del referendum del 2014 e ha supportato il Partito Nazionale Scozzese (SNP), sia finanziariamente che attraverso apparizioni pubbliche.

