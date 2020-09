Salerno, neonato morto dietro una siepe: fermati marito e moglie

Facebook



Due persone, marito e moglie, sono state fermate per la morte del neonato il cui corpo è stato trovato senza vita ieri sera in una siepe a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. I due coniugi, di 47 e 42 anni, sono stati sottoposti a fermo per indiziato di delitto per omicidio dai Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino.

A trovare il corpicino un passante incuriosito dalla presenza dietro la siepe di quel che inizialmente aveva creduto essere un bambolotto smarrito. Quando però l’uomo si è avvicinato ha visto che si trattava invece di un neonato con ancora parte del cordone ombelicale attaccato e una ferita alla testa. Subito la chiamata al numero di emergenza 112 e oggi l’epilogo. I due coniugi, poi individuati dai Carabinieri, sono indiziati del delitto del neonato. Sul corpicino sarà eseguita l’autopsia che dovrà stabilire l’esatta causa del decesso.

