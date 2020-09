Messinese ferito con bottiglia rotta da pregiudicato

Facebook



Un uomo messinese di 49 anni, incensurato, è stato ferito in piazza Lo Sardo a Messina da un pregiudicato tunisino di 44 al termine di una lite per futili motivi. Indagano i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.

La persona aggredita pare si trovava in compagnia di amici quando sarebbe stata importunata dal tunisino forse ubriaco. L’uomo avrebbe risposto, forse nel tentativo di farlo allontanare, quando il pregiudicato avrebbe raccolto una bottiglia da terra infrangendola al suolo per poi aggredire e ferire gravemente la vittima. Poi si sarebbe allontanato per i vicoli vicini dove è stato raggiunto e arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

La vittima trasportata all’ospedale Piemonte è stata sottoposta a un intervento chirurgico urgente e la prognosi sarebbe riservata.

