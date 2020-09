Dice basta a storia extraconiugale, l’amante la massacra di botte

Facebook



Shares

I Carabinieri della Stazione di Palagonia, nel catanese, hanno arrestato un 56enne del posto per atti persecutori, violenza privata e lesioni personali aggravate. L’uomo, al culmine di una lite avvenuta all’interno di un’area di servizio di via Vittorio Emanuele, ha colpito con schiaffi, pugni e calci una donna di 34 anni, con la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e che per decisione di lei era stata interrotta.

L’uomo, oltre alle percosse, con una brusca manovra eseguita con la propria auto ha trascinato in terra la donna causandole diverse lesioni agli arti superiori, poi medicate dai sanitari dell’ospedale di Militello Val di Catania (15 giorni di prognosi). Non contento di ciò, l’amante lasciato ha sottratto anche le chiavi dell’auto della donna ed è fuggito via.

La richiesta d’aiuto ai carabinieri ha consentito ai militari di acquisire la testimonianza della vittima – che ha trovato il coraggio di denunciare i soprusi patiti dopo aver deciso di troncare la relazione – nonché di analizzare le immagini registrate dalle telecamere attive all’interno dell’area di servizio che non hanno lasciato alcun dubbio sull’identità del soggetto e sui reati commessi. L’uomo è stato rinchiuso agli arresti domiciliari. (AdnKronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...