Ancora aggressioni al corso Sicilia, vittima stavolta noto chiosco bar

Un 44 enne immigrato irregolare marocchino è stato arrestato nella notte dagli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato mentre completamente ubriaco aggrediva il personale di un chiosco bar al corso Sicilia battendo violentemente sulla porta e minacciandoli di morte.

Es Said Salamat, già noto alle Forze dell’Ordine, malgrado la presenza degli agenti ha continuato la condotta aggressiva estendendo agli stessi agenti le minacce di morte. Arrestato e condotto in camera di sicurezza in Questura si attenda l’udienza di convalida dell’arresto.

Quello di questa notte è l’ennesimo episodio di violenza da parte di immigrati irregolari condotto nella zona e per il quale si è costituito un apposito comitato di protesta da parte di numerosi residenti.

