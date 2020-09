Facebook



Una donna di 78 anni ha riportato ferite varie e una frattura alla gamba mentre stazionava in balcone al secondo piano di una palazzina in via Pitrè a Caltanissetta schiacciata dall’improvviso crollo del balcone soprastante. Il crollo questa mattina.

La donna, rimasta bloccata sotto le macerie è stata liberata dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti e trasportata dal 118 all’ospedale Sant’Elia.

