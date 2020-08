Viviana è morta, scomparso il piccolo Gioele

Facebook



Shares

È stato ritrovato a Caronia il cadavere della 43 enne Viviana Parisi misteriosamente scomparsa quattro giorni fa insieme al piccolo Gioele di 4 anni dopo un banale incidente stradale in autostrada proprio in quel tratto.

Il riconoscimento è stato effettuato dal marito, Daniele Mondello, grazie agli abiti indossati (corrispondenti a quelli del giorno della scomparsa) e alla fede nunziale ancora al dito.

È mistero però sulla sorte del piccolo del quale ancora non si ha alcuna notizia, come è mistero sulla morte della donna il cui viso era completamente sfigurato. Si ipotizza che possa essersi lanciata da un traliccio, ma questa notizia non ha alcuna evidenza al momento. Inoltre ci si chiede come una donna tanto legata al suo figlioletto potrebbe aver preso una decisione tanto drastica.

La donna, che pare avesse un fortissima paura per il suo bambino in merito al Covid ma è anche vero che voleva raggiungere la sua famiglia d’origine a Torino. Né sembra ci fossero problemi matrimoniali. Intanto sono riprese con maggior impulso le ricerche del piccolo.

Si smonta così però anche la speranza che la donna si trovasse a Giardini Naxos dove più persone avevano riferito di credere d’averla vista.

Mi piace: Mi piace Caricamento...