Si è suicidato l’uomo accusato dell’omicidio della moglie a Caltagirone

Giuseppe Randazzo, ceramista 50 enne in carcere a Caltagirone dal 13 agosto perché accusato dell’omicidio della moglie, Caterina Di Stefano di 46 anni, si è suicidato in cella impiccandosi.

Proprio ieri era stato convalidato il suo arresto. La morte della donna era avvenuta a seguito di una violenta lite scoppiata fra i due quando Randazzo aveva cercato un ulteriore incontro chiarificatore. Purtroppo la situazione è invece degenerata e la donna ebbe la peggio anche se non è ancora chiaro se sia stato lui a buttarla giù dalle scale del condominio ove risiedevano in via Mascagni o se invece la caduta, determinata pur sempre dalla lite, non sia stata accidentale. Adesso la Procura di Caltagirone ha aperto un fascicolo sul suicidio dell’uomo in carcere.

