Migranti: stamane altri 110 a Lampedusa

Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa. In poco più di 24 ore sono complessivamente 110 i migranti approdati sulla più grande delle Pelagie. L’ultimo evento in ordine di tempo stamattina con 29 persone, al termine delle operazioni di sbarco saranno condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove sono stati portati anche i 39 approdati nella notte a bordo di due carrette del mare soccorse dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza.

Nel centro di accoglienza a fronte di una capienza di quasi 200 persone si trovano al momento oltre 400 ospiti. (AdnKronos)

Immagine repertorio

