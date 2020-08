Lasciano la casa dopo lite e dimenticano in balcone cagnolino. Accade a Caltanissetta

Facebook



Vigili del Fuoco e Polizia di Stato hanno liberato un cagnolino di piccola taglia lasciato al caldo di un balcone in via Redentore a Caltanissetta. Il piccolo Pinscher, rimasto per due giorni in balcone con le altissime temperature di questo bollente weekend è stato affidato alle cure veterinarie dell’Asp di Caltanissetta ma le sue condizioni sarebbero gravissime. Ad accorgersi dell’abbandono del piccolo animale domestico è stato un vicino di casa.

I proprietari a seguito di una lite avevano abbandonato l’immobile, per trasferirsi in differenti soluzioni abitative dimenticando però l’animale a casa. Per loro scatta adesso la denuncia.

