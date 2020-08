Disastro Piazza Armerina: fiamme circondano il paese, rischio ospedale

Facebook



Alcune abitazioni evacuate, uno degli incendi (quello più imponente) a poche centinaia di metri, quasi a ridosso, dell’ospedale, per il sindaco si tratta di un “attacco criminale”. Infatti gli incendi a Piazza Armerina sarebbero più d’uno favoriti dall’aria calda di questi giorni.

Squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte anche dal comando Vigili del Fuoco di Caltanissetta. Sul posto già quattro elicotteri antincendio, ne è atteso un quinto insieme a un Canadair.

Come ogni anno la provincia di Enna è particolarmente attaccata dai piromani, brucia anche monte Atesina. Un tavolo tecnico è stato organizzato al comune di Enna dal Prefetto per coordinare il lavoro delle squadre antincendio. La certezza che si tratti di attacchi criminali dalla simultaneità delle fiamme esplose violentemente in più punti del territorio. La denuncia però, amara nostra constatazione, appare inutile stante le pene assolutamente risibili previste dal nostro ordinamento.

