Cosa lega la musica rock, degli originali arrangiamenti in chiave acustica, un borgo di pietra e la poesia?

Se volete scoprirlo, stasera a Isnello, non potete perdervi questa performance esclusiva “Sotto un cielo di stelle…”.

Dopo le serate dedicate all’incontro tra le parole e la musica della tradizione siciliana e romantica, stasera è il momento di “Musica e parole” con i Liquid Moon Acoustic Project, 4 amici-artisti legati da talento e condivisione di valori universali.

La “poesia”, spesso vituperata e sottovalutata, la quale, in un vuoto silenzio assordante, grida e dà voce a tutto ciò che è sia umano che trascendentale.

La “musica”, che scandisce i nostri momenti, la nostra crescita, ci vincola indissolubilmente a istanti che rimangono imbrigliati nella fitta tela ordita dal tempo.

“Musica e parole” è un viaggio attraverso l’esistenza, che parla di noi, di ognuno di noi.

Alcuni versi delle poesie declamate o alcune parole e melodie dei brani eseguiti, risuoneranno dentro l’anima di chi verrà ad ascoltare con orecchie, occhi e sensi e inevitabilmente farà capolino il pensiero… “ma quello sono io”.

E’ così che funziona la poesia.

E’ così che funziona la musica.

“Musica e Parole” è un viaggio nelle terre sempre visitate eppure sempre ignote e selvagge dell’anima.

“Musica e Parole” è un tributo alle grandezze e alle miserie degli esseri umani.

“Musica e Parole” è il filo rosso intessuto tra poesie e brani musicali che narra della forza primigenia e ineffabile che si agita dentro l’animo umano: l’amore. Amore non solo come struggimento e innamoramento, ma soprattutto come Àgape, forza ctonia e naturale che “muove il sole e le altre stelle”.

Roberto, Max, Mimmo e Renato vi aspettano insieme a Pessoa, Ovidio, gli ACDC, i Beatles, David Bowie e molto molto altro ancora. Tra Salinas e i Kiss, tra Kavafis e i Rem, tra Fried e i Frankie goes to Hollywood e un assaggio di Beatles… ci sarà la Musica e ci sarà la Poesia, ma soprattutto ci sarà una narrazione lirica che non conosce confini espressivi.

Lo scenario senza tempo di Piazza Giovanna D’Arco risuonerà di vibrazioni ed emozioni uniche. Appuntamento imperdibile, dunque, stasera a Isnello alle ore 21.30!

La manifestazione si svolgerà nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza e igienico-sanitarie per il contenimento anti-COVID19. Munirsi di dispositivi di protezione individuale.

