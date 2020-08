Circa 400 ettari interessati dalle ricerche del piccolo Gioele Mondello

Facebook



Sarà eseguita domani mattina a Messina l’autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina). L’esito dell’esame autoptico sarà importante per gli inquirenti, perché dall’esito dipenderà il proseguimento delle ricerche del piccolo Gioele, il figlio di 4 anni della donna, di cui si sono perse le tracce.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, nel corso del vertice in Prefettura a Messina, con gli inquirenti, è stato deciso che le ricerche si potrebbero estendere anche in altre zone, oltre ai 400 ettari attorno al bosco in cui è stata trovata la donna, con il corpo sfigurato.

Se la dj dovesse essere stata uccisa, cosa che al momento non viene esclusa, il bimbo potrebbe essere stato portato via. A quel punto, le ricerche dovranno essere ampliate in altre zone. Ma se Viviana Parisi si fosse uccisa, che è l’ipotesi più plausibile, secondo gli inquirenti, allora le ricerche proseguiranno in una zona ancora più ampia.

Stamattina la zona del ritrovamento del corpo della donna è stata transennata. Impossibile per i giornalisti potersi avvicinare. In una stazione di servizio sulla strada statale 113 ci sono i mezzi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile che organizzano breefing per proseguire le ricerche. (AdnKronos)

