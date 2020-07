Nubifragio e tromba d’aria tra Scordia e Ramacca. Scoperchiato tetto

Facebook



Shares

Un violento nubifragio si è scatenato nel territorio catanese tra i comuni di Scordia e Ramacca. A causa del nubifragio i Vigili del Fuoco hanno dovuto eseguire diversi interventi per mettere in salvo alcune persone anziane sorprese dalla furia del maltempo all’interno delle loro auto, uno di questi è salito sul tetto della propria auto in attesa dei soccorsi.

Durante questa “tempesta” non è mancato -purtroppo- nemmeno il passaggio di una tromba d’aria che ha letteralmente scoperchiato il tetto di una casa di riposo a Scordia. I Vigili del Fuoco così, aiutati dagli stessi operatori della struttura che per primi hanno iniziato le operazioni, sono intervenuti per mettere in sicurezza gli anziani ricoverati.

Immagine di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...