Imprenditore bergamasco ucciso in Namibia a seguito di una rapina

“Ci stringiamo nel dolore alla moglie e a tutta la famiglia in particolare alla sorella Gloria, agli zii Mariangela e Tarcisio e al cugino Matteo“, con questo messaggio sulla sua pagina Facebook il sindaco di Castione della Presolana (Bg), Angelo Migliorati, ha annunciato che l’imprenditore 52 enne Daniele Ferrari è stato ucciso a seguito di una violenta rapina.

L’uomo si trovava in Namibia, presumibilmente per affari. “La Polizia del luogo e il Consolato Italiano stanno effettuando le indagini per individuare i colpevoli ed assicurarli alla giustizia” ha aggiunto il sindaco.

