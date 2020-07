Graziano Mesina è “ufficialmente” latitante!

Facebook



Anche sulla carta Graziano Mesina è da l’altro ieri a tutti gli effetti un latitante. La Corte di Appello di Cagliari ha, infatti, notificato ai legali del 78 enne orgolese il decreto che lo dichiara tale, dopo 21 giorni di irreperibilità. Mesina si è allontanato dalla sua casa di Orgosolo, nel nuorese, la sera del 2 luglio, giorno in cui la Cassazione ha confermato per lui la condanna a 30 anni di carcere per traffico di stupefacenti. Da allora è ricercato in tutta l’Isola, a partire dalla stessa Orgosolo e in tutta la Barbagia, ma gli inquirenti non hanno tralasciato neanche possibili approdi in Corsica o in Tunisia. (AdnKronos)

