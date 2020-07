Ancora sbarchi nella notte a Lampedusa

Facebook



Shares

Sbarchi nella notte a Lampedusa. Cinque gli eventi che hanno impegnato gli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto e che hanno portato sulla più grande delle Pelagie un altro centinaio di persone. Avvistamenti, soccorsi e approdi autonomi si susseguono ormai da settimane senza soluzione di continuità. Nelle ultime 48 ore sono quasi mille i migranti arrivati sull’isola con l’hotspot ormai in sofferenza: a fronte di una capienza di 95 persone, infatti, dentro la struttura ieri prima dei nuovi arrivi ce ne erano oltre 750. E per cercare di alleggerire il centro proseguono i trasferimenti verso Porto Empedocle.

“Questa non è immigrazione è caos. C’è un vergognoso traffico di esseri umani di cui il governo italiano è complice in maniera criminale – ha detto ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver visitato l’hotspot -. Di notte c’è gente ovunque, materassini ovunque, ragazzotti belli robusti, non sono naufraghi“. (AdnKronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...